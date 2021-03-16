من قلب سؤول.. أول تعهد أمريكي تجاه كوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

بلينكن أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو. حيث أكد أن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال إن القيم الديمقراطية تواجه تهديدا في أماكن مثل ميانمار والصين.



وزيارة وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى اليابان وكوريا الجنوبية، هي أول رحلة لهما إلى الخارج مخصصة لتعزيز التحالفات في مواجهة الصين.

وأتت تلك الزيارة بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند.

وعقد بلينكن أول اجتماع له مع قادة أجانب عبر الإنترنت في 25 فبراير/شباط الماضي مع نظيريه المكسيكي والكندي.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضاً رجال أعمال وصحفيين يابانيين ويُتوقع أن يلفت إلى "الدور الذي تلعبه صحافة حرّة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والدفاع عن الديمقراطية".

