احتفاء باليوبيل الذهبي.. رئيس الإمارات يعلن 2021 "عام الخمسين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، 2021 "عام الخمسين"، احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة.

وينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل/نيسان عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس/أذار من العام 2022.



ويصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

ويترأس لجنة الاحتفال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة، وممثلو مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.



وتتمحور الأنشطة المتعلقة بعام الخمسين حول ركائز رئيسة؛ هي (إطلاقه بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ودعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين، وإلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً القادمة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار).

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة: "إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971".

وأضاف: "هو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم".

وثمن الجهود التي "شاركتنا من جميع الجنسيات وأسهمت معنا في بناء هذه الدولة الفتية".

وأكد "أن عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة".





ومضى في كلمته: "تشمل الاحتفالات سلسلة من المبادرات التي تدعو الجميع إلى التأمل في التاريخ العريق والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة، وتصور مستقبلها ونحن نمضي في طريقنا نحو المئوية، مع الالتزام ببناء هذا المستقبل من خلال دعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للمضي قدماً".

وتابع: "إن عالمنا اليوم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق للابتكار والإبداع ..فعلينا جميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، لتسهم جميعها بغد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا".

يذكر أن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتتولى اللجنة كذلك وضع وتنفيذ خطة شاملة للاحتفال بعام الخمسين على المستويين الاتحادي والمحلّي.

وتعمل على تنفيذ أجندة متنوعة تغطي ركائز استراتيجية تشمل العديد من مبادرات التنمية الرامية إلى قيادة التغييرات عبر السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأجيالٍ قادمة.