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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية، لتصبح أول شخص من السكان الأصليين في الولايات المتحدة يتولى منصبا وزاريا وطنيا.

 

وانضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين لدعم ترشيح عضو الكونغرس عن ولاية نيو مكسيكو، لتفوز بالمنصب بأغلبية 51 صوتا مقابل 40.

 

وامتنع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت.

 

يشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة الأراضي المملوكة للحكومة الاتحادية. ويشمل مجال المسؤولية أيضا مسائل تتعلق بحوالي 9ر1 مليون شخص من السكان الأصليين.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي في بيان إن "تأكيد (تعيين) ديب هالاند خطوة قوية إلى الأمام في مهمة الديمقراطيين لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة المستدامة في أمريكا مع الإنصاف والعدالة للجميع"، ووصفت تأكيد تعيينها بأنه "تاريخي ومصدر فخر لمجلس النواب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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