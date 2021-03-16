المملكة المغربية تشيد بالتطورات الأخيرة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشادت المملكة المغربية بالتطورات الأخيرة في ليبيا، والمتمثلة في تعيين حُكومة مؤقتة، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم جهود استقرار هذا البلد.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال محادثة هاتفية جمعته بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وبحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن الوزير المغربي جدد تأكيده على دعم المملكة المغربية لمهام المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح أن هذا الدعم يأتي بناء على تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤكدا جاهزية المملكة لدعم الجهود الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي الخاص بليبيا، بجهود المغرب الداعمة لاستقرار ليبيا، لاسيما رعايتها لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة وطنجة، والتي ساهمت في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية.

وأشاد الطرفان أيضاً بالدينامية الجديدة التي يشهدها الملف الليبي، والتي تتجلى في تعيين حكومة ليبية مؤقتة جديدة مدعومة من طرف البرلمان الليبي.

وأبرز الطرفان بهذا الخصوص ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي، لاسيما منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التي دخلتها ليبيا بأمل وعزم من أجل وضع حد لنزاع طال أمده، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الوضعية الأمنية في منطقة الساحل وما وراءها.

وأشار بيان وزارة الخارجية المغربية، إلى أنهما الجانبان أكدا على رفض أي تدخل خارجي في العملية السياسية الليبية.

واتفقا على التواصل بشكل منتظم بخصوص الملف الليبي، وذلك في إطار مقاربة قائمة على الاندماج والتنسيق والحوار لما فيه صالح ليبيا.