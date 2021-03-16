بتوجيهات حاكم الشارقة.. اعتماد 175 وظيفة في بلديات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوظيف 1000 مواطن خلال 2021، اعتمدت موارد الشارقة 175 وظيفة في مجال الرقابة والتفتيش الميداني في بلديات إمارة الشارقة تستهدف فئة الذكور من حملة المؤهل الجامعي والثانوية العامة بتكلفة مالية تقدر بـ 3992225 درهماً شهرياً و47906700 درهم سنوياً ضمن تكلفة إجمالية لموازنة الوظائف 2021.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012