شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة تخارج «أبوظبي التجاري» من «أورينت يو ان بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت شركة أورينت يو ان بي تكافل صفقة مباشرة كبرى على أسهمها بنحو 981.1 ألف سهم بقيمة تصل إلى 77 مليون درهم.

وبحسب بيانات الصفقة، فقد أشترت شركة أورينت للتأمين، والتي تصل ملكيتها الحالية بعد الصفقة إلى 83.9%، حصص كل من أبوظبي التجاري وشركة الوفاق للتمويل.

وكان بنك «أبوظبي التجاري» وافق في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي على بيع حصته البالغة 49% في شركة «أورينت يو إن بي»، وحصته البالغة 20% في شركة «أورينت للتأمين التكافلي» لصالح شركة «أورينت للتأمين».

وبلغ عدد الأسهم المتخارج منها من شركة «أورينت يو إن بي تكافل» 981.12 ألف سهم بنسبة 48% من أسهم الشركة إلى شركة «أورينت للتأمين» وذلك بمبلغ 77 مليون درهم.

ويأتي تخارج «أبوظبي التجاري» في إطار استـراتيجية البنك الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، وقد أكد البنك في حينه عدم وجود أي تأثير جوهري لهذه العملية على الربحية.

وكان بنك «الاتحاد الوطني»، قد قام قبل الاندماج في إطار «أبوظبي التجاري» بتأسيس شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، بشراكة مع «أورينت».