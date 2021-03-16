شكرا لقرائتكم خبر عن عمل ورقي لفان جوخ بـ 7.4 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعـــت عائلــــــة جيبســــون البريطانية لوحة ورقية للفنان الهولندي العالمي فان جوخ، وتحمل نفس اسم اللوحة الزيتية «La Mousme»، المعروضـــــة حالياً في المعرض الوطني للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، مقابل مبلغ قياسي بلغ 7.4 مليون جنيه إسترليني في مزاد بنيويورك أجرته دار مزادات «كريستيز».

وكانت الرسمة الورقية، والتي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، والمرسومة بقلم من القصب في بلدة آرل جنوبي فرنسا عام 1888، إحدى اللوحات البارزة في المعرض، وصاحبة أعلى الأسعار المدفوعة لعمل رسمه فان جوخ على الورق.

وقال توماس جيبسون، صاحب اللوحة ومالك معرض لوحات: اشتريت اللوحة من بول وهيلين هيرشلاند عام 1983، وبدأت بالتركيز على الأعمال الورقية، لأنني أشعر بأنها تقدم قيمة أفضل مقابل المال من اللوحات الزيتية. وقررت بيعها الآن، قبل الزيادة الملحوظة في ضريبة أرباح رأس المال على مدى السنوات القليلة المقبلة.