شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل المبانى الجديدة لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لـ ذوى الاحتياجات الخاصة ، سواء من خلال المبادرات أو القرارات أو التشريعات التي تترجم هذا الدعم ، من خلال نصوص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفيما يلى نستعرض كيفية تأهيل المباني الجديدة واشتراطات الكود الهندسى لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة وفقا للائحة التنفيذية .

مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما يأتى:

عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير الترتيبات التيسيرية بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والبنية العامة والخاصة.

توفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.