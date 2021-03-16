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الناخب الوطني خاليلوزيتش يكشف اللائحة النهائية للأسود يوم الخميس المقبل

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يكشف الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، يوم الخميس 18 مارس الجاري، اللائحة النهائية للاعبين، الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين، اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني.

وسيخوض المنتخب الوطني، مبارتين،أمام كل من منتخبي موريتانيا في 26 مارس بنواكشوط، وبوروندي يوم 30 مارس في مدينة الرباط، برسم الجولتين الخامسة، والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم طوطال الكاميرون 2021.

وستعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على نقل وقائع الندوة الصحافية مباشرة على الموقع الرسمي للجامعة، قناتها على “يوتيوب”، وكذلك عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يوم الخميس 18 مارس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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