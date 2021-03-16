الشرطة القضائية تحقق بشأن استثمارات عقارية تخص السكن الاجتماعي في أكادير

جدة - عبدالحي حسين - جرى الاستماع، اليوم الاثنين، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في مدينة مراكش التابعة للفرقة الوطنية، والمكلفة بجرائم الأموال.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الاستماع للبودالي، انطلق في التاسعة والنصف صباحا، واستمر إلى غاية الرابعة والنصف مساء، ويأتي، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة في وقت سابق الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، والذي أحالها بدوره على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة كل التحريات، والأبحاث الضرورية.

وتعود وقائع الشكاية، بحسب المصدر نفسه، إلى إفتراض وجود شبهة تلاعبات مارستها شركة استثمارية عقارية في مدينة أكادير، بخصوص إنجاز بعض المشاريع العقارية، والاستثمارية، همت بالأساس السكن الاجتماعي في مناطق مختلفة في المدينة.

وأضاف الغلوسي، عبر تدوينة له، على صفحته في “فايسبوك”، أن بعض المعطيات تفيد أنه حصلت شبهة تلاعبات في بعض الوثائق، والرخص، والمحاضر، من شأنها أن تورط مسوؤلين في المدينة، ما نتجت عنه شبهة تبديد للمال العام.