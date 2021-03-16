بشكتاش التركي يفتتح أكاديميته بمدينة الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - نظمت إدارة نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، عشية يوم أمس الأحد، مباراة ودية بمدينة الدار البيضاء، على ملاعب (le park 18)، بمناسبة افتتاح الأكاديمية، بحضور عدد من الفعاليات الرياضية، من بينها محمد سهيل المدير التقني السابق للوداد الرياضي، حمودة خوبوش نجم الرجاء الرياضي سابقا، سعد عبد الفتاح نجم الوداد الرياضي سابقا.

وعلاقة بالموضوع، قال رضى لطفي المدير التقني لأكاديمية فريق بشكتاش التركي إن الأهداف التي ستبنى عليها الأكاديمية، تتجلى في تكوين وصقل المواهب، إضافة إلى التنقيب عن اللاعبين بمختلف مدن المملكة، وتسويقهم للعب في الدوري التركي والدوريات الأوربية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المغرب يتوفر على مواهب كثيرة، وستحصل على تكوين عصري واحترافي، لكي تستفيد منها مختلف الأندية الكروية على الصعيد العالمي، مضيفا أنه سيتم تكوين لاعبين مغاربة قادرين على تعزيز النوادي الكروية على المستوى الوطني والعالمي، خاصة أن أكاديمية الفريق التركي تتوفر على مجموعة من الأطر الشابة ذات كفاءة عالية ودراية كبيرة في مجال التكوين.