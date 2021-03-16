الرباط.. توقيف خمسة قاصرين بعد اقتحامهم حاجزا أمنيا على متن دراجات نارية

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت المصالح الأمنية في الرباط من توقيف خمسة قاصرين، وشخص راشد، بعد اقتحامهم نقطة مراقبة أمنية على متن دراجات نارية كبيرة الحجم.

وأسفرت الأبحاث المكثفة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، عن تحديد مكان تسجيل هذه الواقعة على مستوى أحد شوارع مدينة الرباط، قبل أن تقود الأبحاث، والتحريات إلى تحديد هوية ستة متورطين فيها إذ تم توقيفهم تباعا، وهم خمسة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، وشخص سادس راشد، فضلا عن حجز أربع دراجات نارية بحوزتهم.

المشتبه فيه الراشد وضع تحت الحراسة النظرية، بينما خضع القاصرون للمراقبة الشرطية، وذلك على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات القضية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف بقية المتورطين، المفترضين، في الأفعال المذكورة، بعد أن تم تحديد هوياتهم بالكامل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو، أمس الأحد، مقطع فيديو مقتضب، يوثق لخرق عدد من الشبان حالة الطوارئ الصحية.

وظهر الشبان على متن دراجات نارية، وهم يخترقون حاجزا أمنيا به بعض رجال الأمن، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية، وقواعد الامتثال للحواجز القضائية.