الرجاء يشد الرحال إلى زامبيا بدون أربعة عناصر

جدة - عبدالحي حسين - شد الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين الرحال إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي، برسم ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسافر الرجاء منقوصا من أربعة عناصر، ويتعلق الأمر بكل من هشام أبوشروان مساعد المدرب السلامي، بعدما طلب من إدارة النادي الترخيص له بالبقاء في المغرب لظروف عائلية، وأحمد ماء العينين مدرب الحراس، لمشاركته في دورة تكوينية تنظمها الإدارة التقنية الوطنية لفائدة مدربي حراس أندية الدوري الاحترافي.

وتخلف عن الرحلة كذلك كل من الحارس الثاني للفريق محمد بوعميرة، لعدم توفره على جواز السفر، إذ تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتخلف عن السفر رفقة الرجاء للسبب ذاته، وسومايلا واتارا بسبب انتهاء تأشيرة سفره التي دخل بها إلى المغرب.