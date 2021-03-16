جماهير حسنية أكادير تحتج على سوء التسيير وتطالب بالتغيير

جدة - عبدالحي حسين - شهد محيط مقر فريق حسنية أكادير لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، تجمع عدد كبير من أنصار الفريق، احتجاجا على الأوضاع التي وصل إليها الفريق، محملين مسؤولية ما يقع للمكتب الحالي، الذي يرأسه الحبيب سيدينو.

وأشارت الجماهير في احتجاجها إلى أن الفريق السسي بحاجة إلى مدرب كبير، يقوده للتنافس على الألقاب، والصعود إلى منصات التتويج مع نهاية كل موسم رياضي، عوض التعاقد مع مدربين مغمورين على حد تعبيرهم.

وطالبت جماهير حسنية أكادير المكتب المسير للفريق بتقديم استقالته، بما فيه الرئيس الحبيب سيدينو، وانتخاب آخر جديد، قادر على تصحيح مسار الفريق، وقيادته إلى حصد الألقاب.