دول تعلق استخدامه.. مطالب بتقديم توضيحات للمغاربة بشأن آمان لقاح استرازنيكا

جدة - عبدالحي حسين - طرح بعض المواطنين المغاربة أسئلة بشأن درجة آمان لقاح استرازينيكا، وفعالياته ضد كوفيد-19، لاسيما بعد إقدام عدد من البلدان الأوربية، خلال الأيام الجارية، على تعليق استخدامه بشكل مؤقت، كإجراء احترازي، وذلك بعد الإبلاغ عن آثار جانبية في صفوف الملقحين به في هذه البلدان.

ودعا الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات، والنظم الصحية، خلال حديثه مع “اليوم 24″، وزارة الصحة، واللجنة العلمية إلى طمأنة المواطنين بشأن الموضوع المذكر.

وأضاف حمضي أن وزارة الصحة عليها تقديم توضيحات للمغاربة بشأن مدى آمان لقاح استرازينيكا، مشيرا إلى أنه إذا قررت الاستمرار في التطعيم به، عليها أن تقدم للمواطنين تبريراتها لذلك.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه، إلى أن البلدان الأوربية، التي أعلنت عن توقيف استخدام اللقاح المذكور، أغلبها علقته مؤقتا، كتدبير احترازي فقط، كما أنها لم تقم بتقديم أي إثباتات علمية تؤكد أنه يسبب جلطات الدم.

وشدد حمضي على أن وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار الآثار الجانبية، التي من الممكن أن تحدث، والتي يسجلها المختصون في هذا الجانب، مبرزا أنه لم يُقدم إلى حدد الساعة أي دليل علمي يثبت عدم آمان اللقاح المذكور.

يذكر أن ما يقارب 18 دولة أوربية أعلنت تعليق استخدام لقاح استرازينيكا بشكل مؤقت كإجراء وقائي، بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص، الذين تم تلقيحهم.

