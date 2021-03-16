التحالف العربي يعلن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الإثنين، تدمير مخبأ للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في صعدة اليمنية.



ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخبأ الصواريخ في معقل المليشيا المدعومة من إيران، شمالي البلاد.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، إن مقاتلاته الحربية نفذت عملية نوعية بتدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في محافظة صعدة الواقعة شمالي اليمن على الحدود السعودية.

وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين.

وتأتي العملية العسكرية عقب إطلاق مليشيات الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وكثف التحالف العربي عملياته ضد الأهداف العسكرية الحوثية والأفواج القتالية التي تهاجم محافظة مأرب، وذلك ضمن التزامه بحماية المدنيين من خطر الهجمات الإرهابية في الداخل اليمني وفي السعودية.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن سلسلة ضربات مقاتلات التحالف تركزت في 3 محاور وهي "الكسارات" و"المخدرة"، و"المشجح"، بالإضافة إلى غارات استهدفت مصادر الكثافة النارية للحوثيين في محافظة مارب.

وطبقا للبيان فقد دمرت الضربات 4 آليات ومنصة صواريخ وعديد دوريات كانت تقل تعزيزات قتالية قادمة من صنعاء ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيات.