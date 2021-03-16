السلطات الأمريكية توقف شرطي عن العمل في مقر الكونجرس

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أوقفت السلطات الأمريكية، مساء الإثنين، شرطي عن العمل في مقر الكونجرس إثر اكتشاف مادة مكتوبة معادية للسامية بالقرب من مكان خدمته.



وتأتي هذه الواقعة، بعد شهرين على اقتحام مئات المتطرفين للمبنى الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مساعدا لأحد أعضاء الكونجرس اكتشف قرب بوابة أمنية في مبنى الكابيتول نسخة من كتاب يقال أنه ألهم هتلر.

وقالت يوغاناندا بيتمان رئيسة قسم شرطة الكونجرس، في بيان: "نأخذ كل المزاعم بتصرفات غير لائقة على محمل الجد.. ما أن تم لفت انتباهي لهذا الأمر، أمرت فورا بوقف الشرطي عن العمل".

ويخضع رجال الأمن في مقر الكونجرس لرقابة مكثفة منذ اقتحامه من قبل الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/يناير.

وتعرض أفراد شرطة الكونجرس المكلفين بحماية المشرعين الأمريكيين لانتقادات واسعة بسبب عدم جاهزيتهم وسيطرة المتظاهرين عليهم بعد اقتحام المبنى.

وأوقفت السلطات الأمريكية العديد من رجال الشرطة عن العمل، وأخضعت العشرات منهم للتحقيق بعد نشر صور تظهرهم وهم يفتحون الأبواب أمام المتظاهرين أو يلتقطون صورا معهم.