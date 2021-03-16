أحمد داود أوغلو يهاجم أردوغان بسبب ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في تركيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

صبت المعارضة التركية جام غضبها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية ما قالوا إنه تقاعس عن حماية المرأة.



واستنكر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في بلاده.

وفي تصريحات صحفية، دعا داود أوغلو الأحزاب السياسية إلى التكاتف للتصدي لتلك الظاهرة.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أضاف داود أوغلو قائلًا: "دعونا نقف كتفًا بكتف ضد العنف ضد المرأة، حان الوقت لنسيان الخلافات، وتشكيل جبهة واحدة، دعونا نقود تعبئة اجتماعية معًا.

وعرب رئيس حزب المستقبل عن استنكاره لحادث اغتصاب امرأة عجوز وقتلها في ولاية آيدين، وحادث ضرب امرأة أمام أطفالها في مدينة سامسون.

واستطرد داود أوغلو: "لا ينبغي التسامح مع جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، دعونا نطبق أشد العقوبات القانونية وأكثرها صرامة ضد الجناة، لنبدأ حملة تثقيفية لضمان حماية نسائنا لحقوقهن، دعونا نعتني بسيداتنا، اللائي يتعرضن بالفعل لخطر الاعتداء".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على ما يرتكب بحق النساء من عنف وقتل واضطهاد، في ظل سياسات غير مجدية يتبعها النظام الحاكم لوقف تلك الممارسات.

وفي هذا الصدد نظمت وقفات نسائية، في العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".