انت الان تتابع خبر مصرف الرافدين يطلق سلف للعاطلين عن العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان تلقته "الخليج 365" انه باشر باطلاق سلف الـ 10 ملايين دينار للعاطلين عن العمل .

واضاف البيان ان منح السلف يشمل كلا الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول الى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم المبلغ لانشاء مشروع بسيط,



مشيرا الى ان التقديم سيكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح.