اخبار العالم

حدوث هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حدوث هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالى والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتان أرضيتان فجر اليوم الموافق 16 / اذار/ 2021 بالقرب من الحدود العراقية الايرانية من محافظة ديالى
تقرير للهيأة تلقته "الخليج 365" بين ان الهزتين سجلت في اوقات متقاربة الاولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (7) كم شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين.

ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا