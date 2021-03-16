زعيمة حزب تركي تفتح النار على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عرض الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو لتصريحات زعيمة حزب "الخير" التركي وهى تهاجم أردوغان بسبب عدوانه الشديد مع مصر، ووضع تركيا فى موقف ضعيف وخاسر أمام دول شرق المتوسط.



وأوضح عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر أنه لن يقبل أي كلام من تركيا أو أردوغان وأن الأفعال هى التى تعيد أي علاقة لطبيعتها.

وقالت الزعيمة التركية: "إنه ضاعت علاقتنا مع مصر بسبب عقلية أردوغان، وبسبب مرسى اتخذ أردوغان موقفًا ضد الرئيس السيسي، وخسرت تركيا مليارات الدولارات وشرق المتوسط"، متابعة أنه بسبب هذا العداء بين مصر وتركيا لا يبقى لتركيا سوى إشارة رابعة".

وهاجمت الزعيمة التركية أردوغان قائلة: "لولا عنادك مع مصر لكانت يدنا أقوى في شرق المتوسط، وإذا كنت ستفتح صفحة جديدة مع مصر عليك أن تعتذر أولا"