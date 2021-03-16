العراق.. هجمات صاروخية جديدة على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 07:09 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية عن تعرض قاعدة بلد الجوية وسط البلاد لهجمات صاروخية، مساء الاثنين، مشيرةً إلى أن الأنباء الأولية تفيد بعدم تسجيل سقوط أي ضحايا للهجمات حتى الآن.

تزامناً ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن الهجمات تمت باستخدام 7 قذائق صاروخية انطلقت من منطقة قريبة من القاعدة، التي تستضيف جنوداً أمريكيين، لافتةً إلى أن خمسة صواريخ من أصل سبعة سقطت داخل أراضي القاعدة، فيما سقط صاروخان خارجها.

كما بينت المصادر أن المناطق، التي تم فيها إطلاق الصواريخ، هي ذات المناطق التي استخدمن في الهجمات السابقة ضد القاعدة، في إشارة إلى أن ذات الجهة تقف وراء الهجوم الحالي.

وكانت الولايات المتحدة قد ألمحت في وقتٍ سابق، إلى تورط ميليشيات عراقية مدعومة من إيران في الهجمات التي استهدفت القواعد العسكرية، التي تستضيف القوات الأمريكية، لا سيما قاعدتي عين الأسد وبلد، كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الهجمات شنتها ميليشيات حزب الله العراقي.

يشار إلى أن الطيران الأمريكية، استهدف للمرة الأولى منذ انتخاب “جو بايدن” رئيس للولايات المتحدة، قواعد عسكرية تابعة للميليشيات العراقية والإيرانية داخل الجانب السوري من الحدود السورية – العراقية، وذلك بعد تنفيذ عدة هجمات صاروخية طالت عدة مواقع هامة في العراق بينها قاعدة بلد وعين الأسد ومطار أربيل، بالإضافة إلى محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بغداد.