شكرا لقرائتكم خبر عن في أكبر حصيلة يومية.. الأردن يسجل 9417 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صحية رسمية أن الأردن سجل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة قبل عام تقريبا، كما سجل 82 وفاة.

وسجل الأردن في المجمل 401319 إصابة بالفيروس منذ مارس آذار من العام الماضي، و5428 وفاة.

ويعاني الأردن ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 فيما يُعزى بالأساس إلى سلالة أسرع انتشارا رُصدت لأول مرة في بريطانيا، وأعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات أكثر صرامة لكبح انتشار المرض.

وقال الملك عبد الله خلال اجتماع مع مسؤولين كبار إن الأرقام المعلنة أمس الاثنين "بتخوف" معبرا عن حزنه لأن المملكة، التي أحسنت التعامل مع الجائحة في بدايتها، تواجه صعوبة في كبح انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة.

واندلعت احتجاجات في شتى أنحاء المملكة أمس الأحد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجم عن تمديد حظر التجول الليلي الذي ألحق الضرر بالشركات والعاملين.