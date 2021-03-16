شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعا من خمس إصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى سبع من تسع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.