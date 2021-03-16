شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش 19 مقترحا لتوصيل خدمة الغاز وزيادة الفصول الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء اجتماعات مكثفة للجان النوعية، حيث تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 19 تقرير،بشأن استكمال الصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وزيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مكاتب بريد ، وغيرها من الخدمات

وتستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نظر تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، فيما تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مشروع القانون مقدم من النواب بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ويهدف مشروع قانون المطورين العقاريين، لضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري، وجميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر.