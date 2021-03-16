شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للتجار والمستثمرين فى التعديلات الجديدة لقانون الصلح الواقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على قانون الصلح الواقى، فى المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وهى التعديلات المتوقع أن تحدث انفراجه وتوفير حلول تمويلية للمشروعات المتعثرة .

وتهدف التعديلات الجديدة إلى الحصول على عدد من المزايا الرئيسية نستعرضها فيما يلى: