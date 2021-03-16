شكرا لقرائتكم خبر عن الصين على رأس جدول الأعمال في اجتماع أمريكي - ياباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أول اجتماع شخصي لهما مع نظرائهما اليابانيين في طوكيو اليوم الثلاثاء، مع احتمال أن تهيمن قضايا الصين على المحادثات.

وخلال أول زيارة خارجية لهما إلى إلى اليابان، سيجري بلينكن وأوستن، وهما عضوان بارزان في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يسمى بمحادثات 2+2 مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.

وقال موتيجى خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يركز اجتماعهم على الصين .

وأضاف موتيجي " إن اليابان والولايات المتحدة ستتخذان معا موقفا حازما ضد محاولة الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن " .

ويعقد الاجتماع وسط مخاوف بشأن النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين الأمريكيين "سيؤكدان مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفنا وإبراز التعاون الذي يعزز السلام والأمن والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم".

ومن المتوقع أيضا أن يناقشا برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي، وتغير المناخ، وقضايا حقوق الإنسان، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).