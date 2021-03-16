شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: انسحاب أمريكي من العراق خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أكثر من نصف القوات الأمريكية ستنسحب من البلاد خلال الأيام القادمة كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل بين بغداد واشنطن، حذر وزير الدفاع جمعة عناد، من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية عبر قصف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأكد الكاظمي في مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي أمس (الإثنين)، على استقلال القرار العراقي ورفض أي تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية.

وقال إنه اتفق مع واشنطن على الإبقاء على مئات من عناصر القوات الأمريكية في العراق بهدف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني.

وجدد تأكيده على أن العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم.في غضون ذلك، توقعت مصادر حكومية لـ«الخليج 365»، أن يرفض الكاظمي طلباً إيرانياً بإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، محذرة من أن إلغاء التأشيرة سيقود العراق لمشاكل داخلية عميقة. ورجحت أن تتعامل بغداد مع هذا الطلب من بوابة اقتصادية؛ أي تسمح باستثناءات في القضايا التجارية.