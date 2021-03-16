شكرا لقرائتكم خبر عن غير علنية وبحضور ثلث الأعضاء .. قواعد عقد جلسات لجان "الشيوخ" وفقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس الشيوخ، لعودة الانعقاد 21 مارس الجارى، بعدما حسم المجلس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14، وحددت اللائحة الداخلية للمجلس آليات إدارة أعمال اللجان النوعية وتنظيم جلساتها، موضحة أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة .

كما حددت اللائحة اشتراطات انعقاد اللجنة ليكون صحيحا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وشهد المجلس أمس الأثنين ، انعقاد اجتماعات 3 لجان نوعية بمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس ، وعقدت أيضا هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب الكاتب الصحفي محمود مسلم، إجتماعاً شهد وضع أطر خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، والتي سيتم مناقشتها تفصيلا خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم.