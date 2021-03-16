منظمة الصحة العالمية: لا توجد أدلة على تسبب أسترازينيكا بأية مشاكل صحية

جدة - عبدالحي حسين - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هيأتها الاستشارية تمحّص التقارير المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا”، المضاد لكورونا، مشددة على أنه لا توجد أدلة على تسببه بأية مشاكل صحية لدى متلقيه.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، لـ”رويترز”، اليوم الاثنين: “بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، ستطرح على الفور كل النتائج، وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس”.

وأضاف المتحدث نفسه: “حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن تلقي اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس”.

يذكر أن ما يقارب 18 دولة أوربية أعلنت تعليقها، مؤقتا، استخدام لقاح استرازينيكا، كتدبير احترازي، بعد أخبار تفيد تسببه في جلطات الدم.