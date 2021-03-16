شكرا لقرائتكم خبر عن 631 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عن تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 191 ألفا و555 إصابة، والوفيات إلى 11340 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 533 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 147767 حالة.