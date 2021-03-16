شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحوثي مستمرة.. تبدأ بالابتزاز والمساومة وتنتهي بالموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما زالت تفاصيل حادثة حريق مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء تتكشف تباعًا، وتقدير عدد الضحايا يتراوح بين العشرات والمئات، الجريمة قُوبلت باستنكار كبير ومطالب بالتحقيق والمحاسبة، وأكدت في الوقت ذاته استمرار الحوثيين في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، التي تبدأ بالابتزاز والمساومة وتنتهى بالموت حرقًا.

لم يجد المهاجر الإثيوبي في اليمن، علي مصطفى (24 عامًا)، من خيار سوى الاتصال بأقاربه للحصول على مبلغ مالي، ليقدمه مقابل إطلاق سراحه من محتجَز تديره جماعة (الحوثيين) في صنعاء، التي توجهت إليها الاتهامات عقب الحريق المروع في أحد مراكز الاعتقال بصنعاء، الذي ذهب ضحيته المئات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل ومصاب.

ونقلت «DW عربية»، عن مصطفى الموجود حاليًا في مدينة عدن جنوبي البلاد: إنه اعتُقل بينما كان في محافظة البيضاء وسط البلاد، ونُقل إلى صنعاء، ليقضي ستة أشهر انتهت بإطلاق سراحه (منذ ثلاثة أشهر)، مقابل مبلغ مالي تكفل بدفعه أقارب له موجودون في إثيوبيا مسقط رأسه.

تعذيب وابتزاز

يتحدث مصطفى عن انتهاكات تعرّض لها إلى جانب عشرات المهاجرين الآخرين، ويقول: إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بـ«الكهرباء»، وبـ«الحديد»، وإن الحوثيين طلبوا منهم الانضمام لصفوف مقاتليهم، لكنهم رفضوا.

مصطفى هو واحد من أعداد غير معروفة على وجه الدقة إلى اليوم، تعرضوا للاحتجاز في اليمن، التي يتدفق إليها اللاجئون والمهاجرون من القرن الأفريقي بشكل مستمر، وعلى الرغم من الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء الحرب، فإن العديد منهم ينظرون إلى اليمن كمعبَر نحو دول أخرى.

وعلى الرغم من أن اللاجئين الأفارقة يتعرضون لمآسٍ متكررة، فإن ما شهدته صنعاء مؤخرًا يمثل «حادثة فارقة»؛ حيث تعرّض المئات من المحتجزين في أحد مراكز الاعتقال التي يديرها مسلحو جماعة (الحوثي)، لمقذوفات حارقة، في حادثة لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعًا، وسط استنكار واسع ومطالبات بتحقيق دولي.

وأفادت روزا ناصر، مهاجرة إثيوبية ثلاثينية توجد في عدن، بأن أقارب لها كانت على تواصل معهم، يوجدون في السجن في صنعاء، لكن الاتصال انقطع بهم منذ أيام، وقالت: إن الحوثيين يطلبون مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، أن العدد الإجمالي للقتلى لا يزال غير مؤكد، مشيرة إلى أن المنظمة تعتقد أن عدد الضحايا «كبير»، وقالت «ما نعرفه هو أن المركز الذي اندلعت فيه النيران كان يأوي حوالي 350 شخصًا، عُولج منهم ما يزيد على 170 شخصًا من الإصابات».

مئات القتلى

وفي بيان عن الحادثة، أعربت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن خشيتها من أن يكون عشرات المهاجرين قد قضوا في الحريق، مشيرة إلى «أن بيانًا لمنظمة محلية للهجرة حدّد حصيلة القتلى بـ43 شخصًا، لكن يقدّر نظراء الآن أن الوفيات تتراوح بين 30-60 شخصًا، فيما قدّرت روايات أخرى لم يتمَّ التحقق منها سابقًا عدد القتلى بالمئات».

ووفقًا للروايات المتواترة، فإن الحريق وقع في أحد عنابر مركز إيواء تديره القوات الأمنية التابعة للحوثيين في مقر مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء، يوم الأحد (السابع من مارس 2021)، حيث يأوي المرفق المئات من المهاجرين الأفارقة، وأغلبهم يحملون الجنسية الإثيوبية، كانوا قد بدأوا إضرابًا عن الطعام؛ للمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وبينما فرضت سلطات (الحوثيين) إجراءات مشددة، عقب الحريق حول منطقة الحادث وما يوجد بها من ضحايا ومصابين، أفادت شهادات وتقارير حقوقية، أن أفرادًا من الجماعة، وبعد مناوشات بين حراسة المعتقل والسجناء (عراك بالأيدي)، ألقوا مقذوفات (حارقة)، ليقضي الموجودون احتراقًا بين وفيات ومصابين.

وحسب التفاصيل التي أوردها تقرير لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، نقلًا عن شهود، فإن عناصر (الحوثيين) أغلقوا باب العنبر، وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال النوافذ، كما «وصف الشهود (للمنظمة) تصاعد الكثير من الدخان والأصوات العالية»، حيث «تسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة».

تباين التفاصيل

بقيت تفاصيل الحادثة متباينة إلى حد كبير، قبل أن تصدر المنظمة الدولية للهجرة أولَ بياناتها بعد يومين من الحادثة، طالبت فيه بـ«إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق»، وأشارت إلى أنه «كان هناك قرابة 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في مرفق الاحتجاز المكتظ، وكانت منطقة الهنجر تضم أكثر من 350 مهاجرًا».

وبشأن علم المنظمة بأماكن الاحتجاز، قالت أوليفيا هيدون: إنها على مدى سنوات، وقفت بشدة ضد استخدام مراكز احتجاز المهاجرين لدى الحوثيين، وتواصل دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين من الاحتجاز، لا سيما أولئك المحتجزين في ظروف غير إنسانية.

وتابعت هيدون «إذا اختارت السلطات احتجاز المهاجرين، فيجب أن تفي الظروف بالمعايير الدولية فيما يتعلق بقضايا مثل الفضاء والمياه والصرف الصحي، مع احترام كرامة الإنسان»، وليس كما هو حال مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، «كما يتضح بشكل مروع من آثار الحريق المميت».

إلى ذلك، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، نجيب السعدي: إن ما حدث للمهاجرين الإثيوبيين جريمة بشعة وجريمة إبادة جماعية لأشخاص عُزل ومسلوبي الإرادة، ويُعتبرون من الفئات الأشد ضعفًا.

وأضاف «أن تجمع أشخاصًا عُزلًا وتضعهم في مكان مقفل، ثم تقوم برمي قنابل حارقة عليهم وتشتعل فيهم النيران، ولا تترك لهم فرصة للهرب من الموت، فهذه جريمة بشعة مع سبق الإصرار، وشدد السعدي على أنه «يجب ألا تمر هذه الجريمة دون عقاب».

وانتقد السعدي موقف المنظمات الدولية، التي اتهمها بـ«الصمت عما حصل»، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والعاجل؛ من أجل تحقيق دولي في هذه الكارثة وتقديم مرتكبيها لمحكمة دولية.