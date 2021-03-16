عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أحداث مطار قرطاج.. المشيشي يتوعد بمحاسبة نواب ائتلاف الكرامة

الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الإثنين، رفع قضايا في ما سُمي ”أحداث مطار تونس قرطاج“، مشددا على رفضه الاعتداء الذي تعرض له أعوان الجمارك والأمن من نواب حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي.



واستنكر المشيشي محاولة نواب ائتلاف الكرامة تمكين سيدة من السفر بالقوة بالرغم من أنها تخضع لإجراء أمني خاص، مشددا على أن كل شخص رافض للإجراء الحدودي “ s17″ عليه التوجه للقضاء للطعن فيه.

ووصف رئيس الحكومة التونسية، في تصريح لوسائل إعلام محلية في مطار تونس قرطاج، ما حصل ”بالاستعراض“، منبها إلى أن محاولات المرور بالقوة ستؤدي بالبلاد إلى الفوضى.

وأكد المشيشي أن التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية، مضيفا أن عناصر الجمارك الذين تعرضوا للاعتداء من نواب ائتلاف الكرامة سيرفعون قضايا.

وشدد المشيشي على أن وزارة الداخلية تساند كل من تم الاعتداء عليهم، مضيفا أن الحصانة التي يتمتع بها النواب لا يمكن أن تمنع محاسبتهم.

الجدير بالذكر أن المشيشي وصل إلى مطار تونس قرطاج بعد ساعات من محاولة نواب من كتلة ائتلاف الكرامة تسفير مواطنة صادر بشأنها الإجراء الحدودي المعروف بـs17، الذي يمنع سفر شخصيات يُشتبه في انتمائها لتنظيمات إرهابية.