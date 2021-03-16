شكرا لقرائتكم خبر عن نصر علام لـ الخليج 365: تكهنات سد النهضة صعبة والان مع التفاصيل
وبشأن احتمال اللجوء لطرف دولي رابع لفك تعثر المفاوضات؛ لفت إلى أن إثيوبيا ترفض الاتفاق، مذكراً بقول وزير خارجيتها بعد ملء السد «إن النيل الأزرق تحول إلى بحيرة إثيوبية»، وأنها ترى كل الأنهار النابعة من أراضيها ملكها». وأضاف: ولنأخذ نهر (أومو) المشترك مع كينيا مثالاً، إذ بنت إثيوبيا عليه سلسلة سدود ضخمة وصل ارتفاع الثالث منها إلى ارتفاع عمارة بها أكثر من 90 طابقاً، وهجرت مواطنيها من المنطقة وأحضرت شركة لزراعة قصب السكر، وإنشاء عدة مصانع لإنتاج السكر وتصديره، والنتيجة جفاف بحيرة توركان في كينيا التي كانت تعتمد على مياه هذا النهر، مع هجرة عشرات الآلاف من سكان كينيا؛ بحثاً عن مصدر آخر للحياة، إضافة إلى نهر (جوبا) المشترك مع الصومال. وحول الآثار المتوقعة للملء الفعلي لسد النهضة، أكد أن ملء السد ليس هو الهدف الإثيوبي بحد ذاته، بل تشغيل السد هو ما تسعى إليه، الذي لن يكتمل إلا بعد ملء السد، وهوما لم يتم الاتفاق عليه بعد، ولم يتم التفاوض حول سنوات الملء، ولكن تم التفاوض حول مراحل الملء، وكذلك حول كيفية الملء تحت ظروف الفيضان المختلفة عالية أو متوسطة أو ظروف جفاف، وإثيوبيا ترفض الموافقة على الطلبات المصرية في هذا الشأن.