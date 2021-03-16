شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اضطهاد حوثية ضد الموظفين والأكاديميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يواجه آلاف الموظفين اليمنيين الموت جوعاً جراء طردهم وانقطاع رواتبهم، تزايدت عمليات الاقتحام الحوثي لمنازلهم وزعماء القبائل في صنعاء.

وكشف مصدر موثوق لـ«الخليج 365» أمس (الإثنين) تعرض عدد من منازل موظفي البلدية والأشغال العامة والطرقات، خصوصاً المهندسين، للاقتحام والخطف لرفضهم حضور دورات طائفية.

وقال المصدر إن عناصر من البحث الجنائي الحوثي اقتحمت منازل أكثر من 100 موظف حكومي وزجت بهم في السجون، مضيفا أن المليشيا زعمت أن اختطافهم يرجع إلى ضلوعهم في قضايا فساد.

وكان شقيق زعيم المليشيا الذي يشغل حقيبة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي وجه بضرورة إخضاع المدرسين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا لدورات طائفية ودروس تروج للأفكار الإيرانية المدمرة التي تشدد على العنف والإرهاب وإراقة الدماء، وشدد على ضرورة تخصيص يوم كل أسبوع لتدريس الطلاب في مختلف المراحل كتيبات طائفية. يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مدرسو جامعة صنعاء للاعتداءات والطرد من مساكنهم الجامعية، وأمهل الحوثيون 40 أكاديميا مدة أسبوع لمغادرة مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات نتيجة انقطاع رواتبهم.