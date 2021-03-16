شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار: 38 قتيلاً.. الانقلاب يتغول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت ميانمار يوماً دامياً قتل فيه أكثر من 38 محتجاً ضد الانقلاب برصاص الجيش، وفرض المجلس العسكري مساء أمس الأول، الأحكام العرفية في بلدتين مكتظتين بالسكان في يانغون.

ورفعت أعمال العنف التي وقعت أمس (الإثنين) عدد ضحايا الاحتجاجات إلى نحو 100 قتيل، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى من ذلك.

وعزا المجلس العسكري انقلابه على السلطة إلى حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تقوده سو كي بأغلبية ساحقة.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن بلدة هلاينغ ثاريار الضخمة في يانغون وبلدة شويبيثا المجاورة ستخضعان للأحكام العرفية.

وشنت قوات الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديموقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.