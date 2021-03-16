شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الاستهداف الحوثي للسعودية يقوّض أمن المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، و«وام»

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

مسيرة مفخخة وباليستيان

ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب غربي السعودية. وأضاف أن الميليشيات تواصل محاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات. واكد التحالف أمس الاثنين أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخين تجاه خميس مشيط لكنهما سقطا في منطقة حدودية غير مأهولة. وشدد التحالف على ان الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين في المملكة.

تنديد عربي وإسلامي

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معتبرة أن استمرار هذه الجرائم تمثل تحدياً للقانون الدولي والإنساني، وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

بدورها، دانت الحكومة الأردنية التصعيد الخطير والممنهج لميليشيات الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالسعودية. وجددت تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها. كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها مع السعودية ضد جرائم الحوثيين الإرهابية. ودانت محاولتهم استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.