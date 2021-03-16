شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أردني متواصل لمنع تكرار «فاجعة السلط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

تواصلت أمس الاثنين في الأردن حالة الاستنفار لمنع تكرار فاجعة وفاة عدد من مصابي «كورونا» نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، وشرعت الحكومة بتنفيذ إجراءات احترازية إضافية والعمل على فتح ملف القطاع الصحي بالتزامن مع استمرار التحقيقات في ثلاث جهات رسمية فيما كشف مسؤول عن طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من وزير الصحة المُقال نذير عبيدات تفقد «خزانات» الأكسجين في المستشفيات عموماً الأربعاء الماضي، فيما اندلعت احتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في تحد لحظر التجول الليلي.

تحقيق ثلاثي

وشددت مصادر رسمية على نيل المقصرين في« فاجعة السلط » العقوبات دون تهاون مع ترجيح إعلان اللجنة العسكرية «الملكية» نتائج تحقيقاتها خلال ثلاثة أسابيع، بينما واصل الادعاء العام الاستماع للشهود وتبدأ لجنة التحقق البرلمانية مهامها.

وفي مفاجأة جديدة أكد المستشار في رئاسة الوزراء فيصل ملكاوي أن الخصاونة كان طلب مراقبة «خزانات» الأكسجين في مستشفيات القطاع العام على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك خلال جلسة موثقة لمجلس الوزراء قبل « فاجعة السلط» بنحو ثلاثة أيام. وتفتح هذه المعلومة التي أعلنها ملكاوي رداً على « تغريدات» إلكترونية الباب على إمكانية التعامل معها ضمن التحقيقات القائمة.

تحرك طارئ

إلى جانب ذلك، سارع وزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفراية إلى مستشفى عمّان الميداني بعد إنذار تقني قبل ثبوت صدوره نتيجة «اختلاف في الضغط» وليس بداعي نقص الأكسجين بعدما تسبب ذلك في تحرك طارئ للكادر التمريضي.

وبادر مديرو مستشفيات بينها« الزرقاء الحكومي» للإعلان عن معدلات الأكسجين وتأكيد كفايتها لمدة 48 ساعة الأقل والتوافق على التوريد.

إجراءات فورية

ولفت الفراية إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة بعد « فاجعة السلط» أهمها تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين ثلاث مرات يومياً وكذلك في الشركات المزودة للتأكد من توفر الكميات بشكل كاف ومتصرف مختص في كل مستشفى إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للمستشفيات الحكومية ومضي القوات المسلحة في إنشاء مصنع للأكسجين.

وخلص اجتماع طارئ لوزارة الصحة مع مديري المستشفيات إلى تحمل المسؤوليات الكاملة وتفقد مولدات الكهرباء والأكسجين وأنظمة العمل الفني أولاً بأول وتعزيز المستشفيات التي لديها استهلاك عال من الأكسجين بكميات إضافية وبشكل عاجل وربط الإدارات المعنية تقنياً مع الوزارة للمتابعة اليومية.

وأكد وزير شؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين العمل على اتخاذ كل ما يلزم مشيراً إلى تفهم خروج بعض المحتجين للتعبير عن استيائهم ضمن القانون واصفاً الشعب الأردني بأنه «حي وحرٌّ ويعبر عن نفسه» مع دعوته للالتزام بإجراءات الحظر الجزئي اليومي حفاظاً على الصحة والسلامة العامة. وأضاف دودين « إن جميع الكوادر الطبية في المملكة تقف على رؤوس أصابعها مستعدة وفي حالة تأهب قصوى».

دعوات للإصلاح

وفتحت وسائل إعلام بينها رسمية ملف مشاكل القطاع الصحي في ظل تكبد أعباء إضافية مرتبطة ب«كورونا» وذكرت مصادر أنها ستكون على أولويات الخصاونة الذي تعهد بعدم تكرار ما حصل. ودعا أطباء وخبراء بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي إلى زيادة موازنة القطاع الصحي و«إنعاش» كوادره في مواجهة مسؤوليات والتزامات مضاعفة لاسيما في ظل جائحة «كورونا».

احتجاجات

واحتشد مئات الناس في الشوارع متحدين حظر التجول ليل أول أمس الأحد بمدينة إربد بشمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى ومنها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان. وتجمع محتجون أيضاً في مدينة الكرك الجنوبية وفي مدينة العقبة الساحلية.

وتفجرت موجة الغضب إثر فضيحة المستشفى وكذلك بسبب تشديد قيود مكافحة الوباء التي شملت تمديد حظر التجول الليلي لكبح زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 تعود أساساً للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

ودعا المتظاهرون، الذين ألقوا باللوم على الحكومة في تدهور الأوضاع الاقتصادية، إلى إلغاء قوانين الطوارئ التي سُنت في بداية الوباء العام الماضي واستخدمت للحد من الحريات المدنية والسياسية. وأقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزير الصحة وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة في وفاة مرضى فيروس كورونا الستة، وذلك في فضيحة كشفت إهمالاً جسيماً في نظام الصحة الحكومي.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى الواقع بمدينة السلط في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى نزع فتيل التوتر. وأثار الغضب من السلطات في الماضي اضطرابات مدنية في الأردن.

واحتجزت السلطات مدير المستشفى ومساعديه مساء السبت، وقال مسؤولون إن ثلاث وفيات أخرى قد تكون مرتبطة بانقطاع الأكسجين.