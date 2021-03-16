شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج واعدة لعلاجات جديدة تحدّ من وفيات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تجارب سريرية قدرة علاجات، تتضمن أجساما مضادة، على الحد من الوفيات بين مصابي فيروس كورونا للحالات المتوسطة، أو من هم معرضون لأمراض خطيرة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية، طورت شركة «فير بيوتكنولوجي»، نجحت في تطوير علاجا أطلقت عليه اسم «فير-7831» يتضمن أجساما مضادة لفيروس كورونا، أثبت فعاليته في الحد من دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 85 في المئة.

وفي تجربة ثانية، استطاع مزيج من علاجين «بامليفيماب» و»إتيسيفيماب» وهما من تطوير شركة إيلي ليلي، من خفض الوفيات بنسبة 87 في المئة للمصابين بكورونا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «أف دي أيه» قد وافقت على الاستخدام الطارئ لعلاج بامليفيماب من أجل مساعدة المصابين بكورونا للذين يتجاوز عمرهم 12 فأكثر.

وأثبت التجارب السريرية أن حقنة واحدة بامليفيماب وإتيسيفيماب معا، يعطيان مفعولا كبيرا في مساعدة المصابين بكورونا لمقاومة الفيروس.

تكريم الضحايا

من جهة اخرى، بعد عام على بدء الجائحة، نظّمت نيويورك، المدينة الأكثر تأثّراً بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تكريماً مؤثّراً لثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكّانها توفّوا جرّاء كوفيد-19. وبعد أن طلب التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلديّة المدينة بيل دي بلازيو في حفل افتراضيّ مباشر «لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر ممّا خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وإعصار ساندي وأحداث 11 سبتمبر/أيلول مجتمعةً». (وكالات)