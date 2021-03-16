شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يؤدي اليمين أمام البرلمان الليبي ويتعهد بالالتزام بالدستور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة ووزرائه، اليمين الدستورية، لتشهد ليبيا «ميلاد» حكومة وحدة وطنية، تنهي سنوات الانقسام السياسي، وسط حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم، فيما أدى أيضاً المجلس الرئاسي الجديد، أمس الاثنين، اليمين أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

في البداية، أدى رئيس الحكومة الدبيبة القسم وتبعه الوزراء، في خطوة يليها تسلم السلطة بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، من السلطات الحالية في طرابلس وبنغازي، لإنهاء سنوات من الانقسام. وقال الدبيبة «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية

وتعهد الدبيبة ووزراء حكومته بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور. وأكد بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات. وأعرب الدبيبة عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معاً صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.

زلة لسان

وشهدت الجلسة، الكثير من البلبلة والمقاطعة، إلا أن ما زاد من تلك البلبلة، زلة لسان وقع فيها نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، خلال أدائه اليمين، قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصاً لأهداف (ثورة الفاتح)»، قبل أن يتدارك خطأه ويصحح القسم، قائلاً: لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

حكومة شرعية واحدة

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الحكومة الجديدة إلى العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والعمل على التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر2021.

وشدد عقيلة، في كلمته خلال جلسة أداء اليمين الدستورية،أمس، على ضرورة تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء دولة بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره.

كما أكد ضرورة إطلاق دولة قانون ومؤسسات، فضلا عن مجتمع تسامح، مضيفا: إن الحكومة ستتمكن بداية من الآن من مباشرة عملها وأداء مهامها.. وهذه المناسبة فرصة لأذكر النواب وأذكر نفسي أنه حان الوقت لنتسامح ونتسامى ونتصالح فوق خلافاتنا.. ملف الماضي يجب أن يطوى ولا يذكر، ويوضع في زنزانة النسيان، ونذكركم بقول الملك إدريس، رحمه الله (حتحات على ما فات).

وتابع: «إن ما تحقق اليوم»أمس» جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام الذي أثقل الوطن وبعد شهور طويلة من الحوار والتشاور، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة التي نعلن فيها عن بداية حكومة واحدة توحد الليبيين وتقوم على خدمتهم ورعايتهم».

كما دعا إلى البدء ببناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفاً «الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن».

المنفي: نسعى إلى المصالحة للوصول للانتخابات

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السعي لتكوين نواة للمصالحة الوطنية في ليبيا للوصول للانتخابات.

وقال المنفي في كلمته لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة ينتخب من خلالها الشعب من يمثله سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وأضاف المنفي أن أمام الحكومة الجديدة مهاماً جسيمة ونتمنى لها التوفيق، مؤكداً أن هذا اليوم هو بداية نصر لليبيين ومرحلة جديدة في تاريخهم.

فرصة تاريخية لاستعادة السيادة

وأكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن تولي الحكومة الجديدة أمس رسميا لمهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في أواخر العام الجاري. في سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل أن جلسة أداء اليمين، أمس، في طبرق حملت رسائل قوية حول المصالحة والوحدة، والعمل لفائدة جميع اللّيبيين، وضرورة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر. (وكالات)