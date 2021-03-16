شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مختبر ريادة الأعمال في جامعة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

افتتحت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أمس مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، بحضور زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور أحمد مراد – النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتور عتيق المنصوري مستشار الرئيس الأعلى، وعدد من قيادات الجامعة.واطلعت نورة الكعبي على الاستوديو التلفزيوني الأول من نوعه في مدينة العين والتابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأعرب زكي أنور نسيبة عن سعادته بهذه الزيارة، وقال إنه تم تدشين المختبر انطلاقاً من رؤية حكومة دولة الإمارات.