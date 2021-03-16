شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد المرأة.. محمد تيسير مطر: السيدة المصرية شريك أساسى فى كل نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، بالتهنئة للمرأة المصرية فى عيدها السنوى ، الذى يوافق 16 مارس من كل عام ، مؤكدا أنها شريك أساسى في كل نجاح مصرى على المستوى العام أو المستوى الخاص .

وقال مطر، فى تصريحات صحفية ، السيدة المصرية سواء كانت " أم أو زوجة أو أخت أو أبنة" تقوم بدور كبير فى بناء المجتمع ، وهو دورلا ينكره أحد ، مشيرا الى أن المرأة المصرية قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وكانت فى بعض الأحيان حائط صد ولعبت دورا بطوليا سطره التاريخ بأحرف من نور.

وأكد محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن المرأة المصرية ساندت الدولة المصرية فى العديد من المراحل الفارقة ، وهو ما ظهر فى 30 يونيو، وفي 3 يوليو 2013، وهذا ليس بجديد على السيدة المصرية ، التى يشهد تاريخ مصر القديم والحديث على الكثيرمن الإنجازات التى سطرتها سيدات مصر.

واختتم النائب محمد تيسير مطر ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، تصريحاته موجها تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية، الأم ، والأخت ، والزوجة ، ومربية الأجيال ، مشيدا بالدعم والمساندة التى يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للمرأة فى مصر ، وأصبحنا نراها فى جميع ميادين العمل الوطنى وجميع المناصب القيادية والسياسية، وممثلة في البرلمان المصري بنسبة تجاوز 25% وهى نسبة لم تحقق فى كثير من الدول المتقدمة ، مضيفا نسعى من خلال دورنا كنواب عن الشعب المصرى تطبيق استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .