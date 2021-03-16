الجامعة العربية تطالب بتوزيع عادل للقاحات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع توفيراً عادلاً للقاحات المضادة لوباء كورونا في مناطق الصراع، مؤكداً أن مكافحة فيروس «كورونا» تقتضي توحيد الجهود الدولية والإقليمية والانصاف في توزيع اللقاحات حول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي عقد أمس برئاسة فوزي المهدي وزير الصحة بالجمهورية التونسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر.

وأكد أبو الغيط، خلال كلمته، أن الدورة الحالية تنعقد لمواجهة الأعباء الصحية التي فرضتها جائحة «كورونا» على الدول العربية، وتحديداً على أنظمتها الصحية، إضافة إلى تداعياتها على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة. وأوضح أن العالم يعبر في هذه الآونة إلى المرحلة الثانية في التعامل مع الوباء باحتوائه وتطويقه من خلال الأمصال واللقاحات، مشيراً إلى أنها مرحلة دقيقة وحاسمة حتى بالنسبة للمجتمعات التي لا تشهد نسباً عالية من الإصابات أو الوفيات.

وأكد أن اللقاحات تُمثل السبيل الأقصر إلى إعادة النشاط الاقتصادي وفتح الحدود، ويقتضي ذلك من الحكومات العربية، والقطاعات الصحية العمل بصورة حثيثة ومتواصلة من أجل تأمين وصول اللقاحات إلى أكبر عددٍ من السكان في أقصر مدى زمني ممكن، لافتاً إلى أنه تحدٍ كبير، ويقتضي استجابة سريعة.

وشدد على أن التكامل الإقليمي في السياسات الصحية يُمثل عنوانًا مهمًا في السنوات المقبلة، مضيفاً: «ثبت أنه لا دولة قادرة على مواجهة التحدي الذي تمثله الجائحة بمفردها، الأمر الذي يقتضي تفكيراً إبداعياً في مجال التكامل في السياسات الصحية العربية، بداية من نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، وانتهاءً بتنسيق السياسات الدوائية، إنتاجاً واستثماراً وتفاوضاً مع الشركات العالمية».