ملك الأردن: سنحاسب كل مقصّر في حماية أرواح المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمان)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن كل شخص قصر في عمله، وفي حماية أرواح الأردنيين، سيحاسب وفق نتائج التحقيق بحادث انقطاع الأكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أمس: «رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط»، مشدداً على أنه ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً أم صغيراً على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الحديث، الذي يروجه بعضهم، بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في المجتمع، مؤكداً أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشدداً على أنهم سيتجاوزون الظروف الاستثنائية، التي يمر بها الوطن من جائحة «كورونا»، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.