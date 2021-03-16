البرلمان العربي يناقش حملة الافتراءات ضد الدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أنه سيعرض على مكتب البرلمان العربي، خلال اجتماعه المقبل، تخصيص الجلسة العامة المقبلة المقرر عقدها بداية شهر أبريل، لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس البرلمان العربي: إن عدداً من الدول العربية تعرض خلال الفترة الأخيرة لحملة اتهامات باطلة، تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية، وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال.

ونوه العسومي بأن صدور هذه التقارير في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة، يكشف بجلاء عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، وهو ما يستدعي وقفة عربية جادة للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة.

وأوضح العسومي أنه، انطلاقاً من مسؤولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي، سيناقش البرلمان العربي في جلسته المقبلة سبل التعامل مع هذه الحملة الممنهجة، وآليات التصدي لمحاولات بعض الدول والجهات الخارجية تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة للضغط والابتزاز، بهدف التدخل في شؤونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية.