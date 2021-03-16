المبعوث الأممي: فقدان الثقة يعطل حل الأزمة السورية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أمس، أن «الأزمة السورية هي الأكبر في عصرنا» الحالي، وأن «فقدان الثقة بين المتصارعين» يجعل من إمكانية الحل السلمي أمراً صعباً، مشيراً إلى تفاقم سوء الوضع الإنساني، وسط انسداد الأفق أمام التوصل إلى تسوية أكبر أزمة في العصر، بحسب وصفه.

وأضاف بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا في الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة: «إن الشعب السوري عانى من كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية»، معتبراً أن العالم فشل في مساعدة السوريين.

وأشار بيدرسون إلى أن نجاح الوساطات لإنهاء النزاع «المأساوي» في سوريا «لن يكون سهلاً، خصوصاً في ظل نقص الثقة» الموجود.

وقال المبعوث الأممي: «إن الهدوء في سوريا تخرقه معارك على خطوط التماس»، مؤكداً العجز عن إحداث وساطة لإنهاء النزاع المأساوي الذي أودى بحياة مئات الآلاف.

وشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وفق القرار الدولي 2254، قائلاً: إن السوريين لم يلمسوا تقدماً في الحل السياسي وهم يشاهدون انقساماً دولياً بشأن أزمتهم. وحث الأطراف السورية على التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسياً.

وذكر المبعوث الدولي أن المطلوب هو جمع الحكومة والمعارضة والقوى الدولية المؤثرة على طاولة المفاوضات، مضيفاً أنه لن يحصل تقدم سهل بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة. وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ضرورة أن تكون ثمة ضمانات لتطبيق نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، في ظل تعثر بلوغ تسوية للأزمة.

وعلى الصعيد الإنساني، قال بيدرسون، إن 9 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر، منبهاً إلى أن معظم الأطفال السوريين حرموا من التعليم، وتم تجنيدهم للقتال. ولفت إلى أن السوريين يعانون للحصول على الأدوية والخبز، مشدداً على أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من دون شروط وقيود، مؤكداً ضرورة تقليل تأثير العقوبات على سوريا، لمساعدة المدنيين الذين عانوا، ويعانون الويلات، بسبب الأزمة. من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إنه «لا يمكن أن تكون الذكرى 11 للأزمة السورية مثل الذكرى العاشرة». وأضافت في كلمة بالجلسة: «حان الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم بحل سياسي حقيقي يمنح الشعب السوري المستقبل الآمن والمستقر والأمل الذي يستحقه».

وكان المبعوث الأممي بيدرسون أعلن، في نهاية يناير الماضي، عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت في وقت سابق في جنيف حول الدستور السوري.

وأوضح حينها أنه ينبغي وضع «آلية» تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف، بهدف العمل على مراجعة الدستور، مشيراً إلى أن المقاربة «غير ناجحة»، و«لا يمكن أن نستمر بالاجتماع ما لم نغير ذلك».

وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور عام 2012، وتشكلت في سبتمبر 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.

إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلاً عن تفشي جائحة «كوفيد - 19» أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط نحو 400 ألف قتيل منذ عام 2011.

وتسببت 10 سنوات من الحرب السورية بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية.