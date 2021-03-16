تدهور العملة يؤجج الاحتجاجات في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

خرجت مسيرات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت، وعدد من المناطق في شرق البلاد وشماله وجبل لبنان، أمس، بسبب قفزة في سعر صرف الدولار أمام الليرة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وفي العاصمة بيروت، قطع عدد من المحتجين الطريق في ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة، وأضرموا النيران بمستوعبات النفايات، كما قطع محتجون آخرون الطريق أمام مصرف لبنان في الحمرا. وقطع عدد من المتظاهرين طريق رياق-بعلبك شرق لبنان.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، خرج عدد من المحتجين في مسيرة جابت الأسواق الداخلية للمدينة، وطالبوا أصحاب المحال التجارية بإقفال محالهم، وإعلان الإضراب.

وفي منطقة الميناء في مدينة طرابلس، انطلقت مسيرة راجلة جابت شوارع الميناء تقدمها أطفال ونساء، منددين بالطبقة السياسية. ورفع المحتجون لافتات تطالب باستقالة المسؤولين فوراً، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية.

وفي جبل لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق في منطقة الناعمة جنوب بيروت، فيما قطع آخرون طريق الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجية.

وكان كثير من المحال التجارية «السوبرماركت» أقفلت أبوابها، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الذي سجل أمس، مستوى قياسياً جديداً، حيث تخطى عتبة الـ13 ألف ليرة لبنانية، فيما بلغ السعر الرسمي للدولار 1507.5 ليرة لبنانية.

وانطلقت احتجاجات شعبية واسعة منذ بداية مارس الحالي، بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 60 دولاراً.