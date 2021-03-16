لندن تفرض عقوبات على مقربين للأسد

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

أعلنت بريطانيا، أمس، عن عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.

وجاءت الإجراءات، التي تشمل منعاً للسفر وتجميد أصول، في الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة في سوريا، وتستهدف أيضاً مستشارة للأسد وقياديين في الجيش ورجلي أعمال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «نحاسب ستة أفراد آخرين من الحكومة السورية لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم». وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرض على دمشق بموجب سياسة بريطانيا المستقلة للعقوبات بعد «بريكست». وكانت بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير 2020 تفرض عقوبات عن طريق التكتل. وأدرجت بروكسل، التي بدأت فرض عقوبات على الحكومة السورية منذ 2011، مقداد على قائمة عقوباتها في يناير.

وأكدت لندن، أمس، أنها تعمل مع مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا «للانخراط بشكل ذي معنى» في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف. وحضّت دمشق على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات من دون عراقيل إلى كل أنحاء البلاد، وفق وزارة الخارجية. وعيّن الرئيس السوري المقداد وزيراً للخارجية في نوفمبر، عقب وفاة سلفه وليد المعلم. ومن بين الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات البريطانية لونا الشبل، مستشارة الأسد والمقربة منه، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا وقائد الفيلق الخامس في الجيش السوري زيد صالح.