ماكرون يطالب مجدداً بحلّ سياسي للنزاع

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (الاتحاد)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، أمس، إلى «إيجاد حلّ سياسي» للنزاع في سوريا، الذي ما يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وكتب ماكرون في تغريدة: «إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة».

وأضاف: «سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن».

وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.