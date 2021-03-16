الأمم المتحدة: مقتل 138 شخصاً في بورما نتيجة الانقلاب العسكري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 8 ثواني

أعلنت الأمم المتحدة أنّ 138 شخصا على الأقل قتلوا في بورما منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط، مندّدة بحملة قمع عنيفة ضد “متظاهرين سلميين بينهم نساء وأطفال”.

وصرّح ستيفان دوجاريك الناطق، بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ الرقم “يتضمن 38 شخصا قتلوا الأحد غالبيتهم في منطقة هلاينغ ثاريار في رانغون فيما قتل 18 شخصا السبت”.

وتابع “يدين الأمين العام بشدة أعمال العنف المستمرة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاك المستمر لأبسط الحقوق الإنسانية للبورميين”.