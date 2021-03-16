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الأمم المتحدة: مقتل 138 شخصاً في بورما نتيجة الانقلاب العسكري

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 8 ثواني

الامم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أنّ 138 شخصا على الأقل قتلوا في بورما منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط، مندّدة بحملة قمع عنيفة ضد “متظاهرين سلميين بينهم نساء وأطفال”.

وصرّح ستيفان دوجاريك الناطق، بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ الرقم “يتضمن 38 شخصا قتلوا الأحد غالبيتهم في منطقة هلاينغ ثاريار في رانغون فيما قتل 18 شخصا السبت”.

وتابع “يدين الأمين العام بشدة أعمال العنف المستمرة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاك المستمر لأبسط الحقوق الإنسانية للبورميين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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